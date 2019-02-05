Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festão

Zeca Pagodinho comemora 60 anos com festa no Rio

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, os cantores Dudu Nobre, Marcelo D2 e Vanessa da Matta e os atores Eri Johnson e Cissa Guimarães, entre outros, participaram da comemoração

Publicado em 

05 fev 2019 às 11:51

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 11:51

A festa de aniversário de 60 anos de Zeca Pagodinho aconteceu no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaol
O cantor e compositor Zeca Pagodinho completou 60 anos nesta segunda-feira (4) e comemorou a data com uma festa na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, os cantores Dudu Nobre, Marcelo D2 e Vanessa da Matta e os atores Eri Johnson e Cissa Guimarães, entre outros, participaram da comemoração.
No ano passado, Zeca Pagodinho formou uma improvável e bonita parceira com Maria Bethânia, que resultou no show "De Santo Amaro a Xerém".
Ele também foi tema do musical "Zeca Pagodinho - Uma História de Amor ao Samba", que passou por capitais como São Paulo, Fortaleza, Recife e Salvador.
E, neste ano, devem começar as filmagens de um longa sobre a vida do cantor e compositor. A história será inspirada no livro "Zeca: Deixa o Samba me Levar", de Jane Barboza e Leonardo Bruno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados