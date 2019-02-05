Zeca Pagodinho comemora 60 anos com festa no Rio

O cantor e compositor Zeca Pagodinho completou 60 anos nesta segunda-feira (4) e comemorou a data com uma festa na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, os cantores Dudu Nobre, Marcelo D2 e Vanessa da Matta e os atores Eri Johnson e Cissa Guimarães, entre outros, participaram da comemoração.
No ano passado, Zeca Pagodinho formou uma improvável e bonita parceira com Maria Bethânia, que resultou no show "De Santo Amaro a Xerém".
Ele também foi tema do musical "Zeca Pagodinho - Uma História de Amor ao Samba", que passou por capitais como São Paulo, Fortaleza, Recife e Salvador.
E, neste ano, devem começar as filmagens de um longa sobre a vida do cantor e compositor. A história será inspirada no livro "Zeca: Deixa o Samba me Levar", de Jane Barboza e Leonardo Bruno.