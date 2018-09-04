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Xuxa relembra proposta para gerar filhos de Michael Jackson: 'Me senti mal'

Apresentadora deu detalhes sobre sua ida a Neverland há algumas décadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 19:21

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:21

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Aline Massuca / Globo / Divulgação
A apresentadora Xuxa relembrou detalhes da proposta que afirma ter recebido do cantor Michael Jackson para que gerasse seus filhos em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube.
Segundo Xuxa, os dois se conheceram após um show na Espanha: "Fui falar que gostava dele, e ele falou que gostava de mim. Falei, 'como pode gostar de mim, nem me conhece'. Depois fui chamada pra ir a Neverland. [...] Inclusive, você quando entrava em Neverland tinha que assinar um papel que não podia falar nada lá dentro."
A apresentadora conta que Michael sabia diversas de suas preferências, como o fato de não comer carne e gostar de pipoca: "O cara estudou de mim."
"Na hora de ir embora, o empresário dele veio e falou pra mim: 'Posso fazer uma pergunta pra você? A gente tá muito interessado que você estude uma proposta. A gente pode te mandar um contrato, porque a gente tá procurando uma pessoa pra ser mãe dos filhos do Michael'. Oi?", conta Xuxa, que se disse incrédula no momento.
Xuxa afirma que a intenção parecia ser clara: "Acredito - eu não vi o contrato - que ia ser só... Não é casar, mas levar os filhos dele no ventre, vamos dizer assim."
"Acho que eles estavam procurando uma pessoa saudável - que não bebe, que não fuma - loira, de olho claro, e que gostasse de criança."
Xuxa ainda deu mais detalhes sobre a sua reação: "Me senti um pouco mal por isso, sabe? Não fiquei lisonjeada, não saí feliz da vida. Pô, o cara me chama aqui pra dizer que eu tenha no ventre os filhos dele... Como assim? Fiquei meio chocada!"
A apresentadora também falou sobre o carinho que tem por animais: "Já tive 54 cachorros de uma vez só. Sabia o nome de todos, dava banho em todos, morava num sítio. Eles iam tendo filhotes e eu não dava".
"Tive macacos, micos, jacaré, eu era mantenedora do Ibama. Apreendiam os bichos e levavam pra lá", completou.

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