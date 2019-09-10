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POLÍTICA

Xuxa publica 'Deus nos livre' sobre volta do PT em 2022

Apresentadora deu a sua opinião ao repercutir fala de Titi Müller
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 06:04

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 06:04

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel, 56, entrou em uma polêmica na internet ao expressar repúdio ao PT (Partido dos Trabalhadores) em publicação nas redes sociais. A frase 'Deus nos livre' em referência a uma possível volta do partido nas eleições de 2022 a fez ser alvo de elogios e de ofensas.
Tudo começou em uma postagem do jornalista Leo Dias que repercutia a fala da repórter Titi Müller, 32, durante um festival, ao vivo, no Multishow. Titi brincou com a música "Vai Dar PT", de Léo Santana, após show no Festival Festeja, que passou por Fortaleza e Belo Horizonte nos últimos dias. Na fala, Titi disse que seria uma profecia para 2022. "Vai dar PT. Maravilhoso".
Ao comentar a frase, Xuxa escreveu: "Deus nos livre e guarde". Rapidamente uma enxurrada de comentários abaixo da frase tornava Xuxa um alvo. Uma parte era de elogios pelo posicionamento político, e a outra mostrava raiva.
"Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Concordo com você, minha rainha", disse outra. "Rainha sábia", opinou um outro seguidor.
> Xuxa volta aos palcos em clima retrô, com direito a nave e paquitas
Porém, houve quem pensasse diferente e que usasse de palavras mais pesadas para criticar a visão de Xuxa. "Eu te amo, mas de boa, sai dessa bolha que você vive e vem conhecer o mundo real, onde as pessoas não têm nem o que comer", escreveu uma seguidora. "Eu queria entender a mentalidade da elite desse país", publicou outro. "Deus nos livre de você", falou um terceiro.
Xuxa causa polêmica ao colocar opinião política em rede social Reprodução Xuxa causa polêmica ao colocar opinião política em rede social     

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