Xuxa publica 'Deus nos livre' sobre volta do PT em 2022

Ao comentar a frase, Xuxa escreveu: "Deus nos livre e guarde". Rapidamente uma enxurrada de comentários abaixo da frase tornava Xuxa um alvo. Uma parte era de elogios pelo posicionamento político, e a outra mostrava raiva.

Porém, houve quem pensasse diferente e que usasse de palavras mais pesadas para criticar a visão de Xuxa. "Eu te amo, mas de boa, sai dessa bolha que você vive e vem conhecer o mundo real, onde as pessoas não têm nem o que comer", escreveu uma seguidora. "Eu queria entender a mentalidade da elite desse país", publicou outro. "Deus nos livre de você", falou um terceiro.