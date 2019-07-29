Home
>
Famosos
>
Xuxa nega namoro de Sasha com José Loreto: "Graças a Deus"

Xuxa nega namoro de Sasha com José Loreto: "Graças a Deus"

Ao colunista Leo Dias, apresentadora disse que filha está solteira e feliz

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:20

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Blad Meneghel

Xuxa Meneghel desmentiu a notícia de que a filha, Sasha Meneghel, estaria conhecendo melhor o ator José Loreto, ex de Débora Nascimento

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Na última sexta (26), o boato do affair entre os dois correu solto pela web depois de uma nota dada pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 

> Casal? Sasha e José Loreto estão se conhecendo melhor, diz colunista

Ao colunista Leo Dias, Xuxa destacou: "Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

debora nascimento josé loreto Xuxa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais