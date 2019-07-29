Xuxa nega namoro de Sasha com José Loreto: "Graças a Deus"

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:20
- Atualizado há 6 anos
Xuxa Meneghel desmentiu a notícia de que a filha, Sasha Meneghel, estaria conhecendo melhor o ator José Loreto, ex de Débora Nascimento.
Na última sexta (26), o boato do affair entre os dois correu solto pela web depois de uma nota dada pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
Ao colunista Leo Dias, Xuxa destacou: "Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz".
