Xuxa nega namoro de Sasha com José Loreto: "Graças a Deus"

Ao colunista Leo Dias, apresentadora disse que filha está solteira e feliz

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:20 - Atualizado há 6 anos

Xuxa Meneghel desmentiu a notícia de que a filha, Sasha Meneghel, estaria conhecendo melhor o ator José Loreto, ex de Débora Nascimento.

Na última sexta (26), o boato do affair entre os dois correu solto pela web depois de uma nota dada pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Ao colunista Leo Dias, Xuxa destacou: "Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz".

