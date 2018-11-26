Xuxa é impedida de embarcar após voar em jatinho clandestino

Depois de fazer um show em Fortaleza no fim de semana, Xuxa foi impedida de embarcar de volta para o Rio de Janeiro quando chegou ao aeroporto. Lá, descobriu que o jatinho que a havia levado da Cidade Maravilhosa ao Nordeste era clandestino e havia sido apreendido.
Neste domingo (25), a Rainha dos Baixinhos foi ao Instagram para relatar a situação. Em post que fez em seu próprio perfil, a loira destaca: "[...] a minha contratante [...] deixou a gente vir em um avião clandestino que está preso no aeroporto e deixou a gente sem poder voltar para casa. Veja: