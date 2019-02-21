Whindersson Nunes quer placa de rubi do YouTube e comemora sucesso

O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV

O influenciador digital Whindersson Nunes, 24, quer ganhar o mundo com a turnê internacional "Eita, Casei". "As expectativas são muito boas, os shows estão lotados e os brasileiros vão poder matar a saudade", revela o artista, que embarcou no último domingo (17) para a Europa.

O "Eita Casei" traz um repertório de piadas sobre seu casamento com a cantora Luísa Sonza, 19, em São Miguel dos Milagres (AL), em fevereiro do ano passado. O processo de expandir fronteiras começou em 2017, com apresentações em três cidades dos Estados Unidos e em nove da Europa.

Depois da turnê europeia, ele vai para Ásia, Estados Unidos e África. Isso tudo até meados de março, quando ele volta e tira 30 dias de férias. O artista está a todo vapor com suas produções também por aqui.

Ao lado de Carlinhos Maia e Tirullipa, Whindersson Nunes vai estrear em abril "Os Roni", no canal Multishow. O seriado humorístico retrata uma família nordestina que vem para São Paulo para tentar ganhar a vida.

Além disso, ele está concentrado no ambicioso objetivo de atingir 50 milhões de inscritos no YouTube. Whindersson sabe que atingir a meta não será tarefa fácil, hoje ele tem 16 milhões. E tem estratégias ousadas para isso. Lançado no dia 17 de fevereiro, o curta "A Placa de Rubi - A Chibatada Final" retrata a saga do influenciador digital para atingir sua principal meta: 50 milhões de inscritos no canal no YouTube.

A produção mostra as diversas situações e desafios que o artista já passou e ainda passará até chegar cara a cara com o "poderoso chefão" segurando a tão sonhada placa rubi, que o canal entrega para quem atinge 50 milhões. "Tudo isso é uma espécie de campanha para alcançar esse número. Tem história, curiosidades e muita luta", destacou Whindersson.