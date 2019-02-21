Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

Whindersson Nunes quer placa de rubi do YouTube e comemora sucesso

Artista tem meta de chegar a 50 milhões de inscritos no canal

Publicado em 

21 fev 2019 às 18:33

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 18:33

O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV
O influenciador digital Whindersson Nunes, 24, quer ganhar o mundo com a turnê internacional "Eita, Casei". "As expectativas são muito boas, os shows estão lotados e os brasileiros vão poder matar a saudade", revela o artista, que embarcou no último domingo (17) para a Europa.
O "Eita Casei" traz um repertório de piadas sobre seu casamento com a cantora Luísa Sonza, 19, em São Miguel dos Milagres (AL), em fevereiro do ano passado. O processo de expandir fronteiras começou em 2017, com apresentações em três cidades dos Estados Unidos e em nove da Europa.
Depois da turnê europeia, ele vai para Ásia, Estados Unidos e África. Isso tudo até meados de março, quando ele volta e tira 30 dias de férias. O artista está a todo vapor com suas produções também por aqui.
Ao lado de Carlinhos Maia e Tirullipa, Whindersson Nunes vai estrear em abril "Os Roni", no canal Multishow. O seriado humorístico retrata uma família nordestina que vem para São Paulo para tentar ganhar a vida. 
Além disso, ele está concentrado no ambicioso objetivo de atingir 50 milhões de inscritos no YouTube. Whindersson sabe que atingir a meta não será tarefa fácil, hoje ele tem 16 milhões. E tem estratégias ousadas para isso. Lançado no dia 17 de fevereiro, o curta "A Placa de Rubi - A Chibatada Final" retrata a saga do influenciador digital para atingir sua principal meta: 50 milhões de inscritos no canal no YouTube.
A produção mostra as diversas situações e desafios que o artista já passou e ainda passará até chegar cara a cara com o "poderoso chefão" segurando a tão sonhada placa rubi, que o canal entrega para quem atinge 50 milhões. "Tudo isso é uma espécie de campanha para alcançar esse número. Tem história, curiosidades e muita luta", destacou Whindersson.  
Em aproximadamente 40 minutos, todos irão acompanhar a vida de luxo, os tropeços, a descoberta pela luta e eletrizantes embates contra qualquer obstáculo que aparecer no caminho dos 50 milhões. Tudo recheado de muito humor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

whindersson nunes youtube
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados