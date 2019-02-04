Whindersson Nunes fala sobre nude de Luísa Sonza: "Dano irreparável"

Whindersson Nunes com a esposa, Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram

O humorista Whindersson Nunes, 24, usou as redes sociais para comentar, na tarde deste domingo (3), o vazamento de uma foto de sua mulher, a cantora Luísa Sonza, 20, nua. "São danos irreparáveis", afirmou ele.

"Muita gente me chamando de corno, gado e essas coisas de quem tem ejaculação precoce. Hoje, infelizmente, não vou poder dar muita atenção às brincadeiras. Minha mulher teve a intimidade exposta depois de me mandar uma foto ontem, são danos irreparáveis, hoje não", afirmou ele em sua conta no Twitter.

Whindersson fez outros posts, aparentemente, relacionados ao vazamento da foto, como: "Vão tentar nos derrubar de todo jeito" e "Hoje eu entendi porque a Rihanna mata homem nos clipe dela". Em todos, o humorista recebeu diversos comentários de apoio.

Luísa já havia comentado o vazamento da foto em sua conta no Instagram, afirmando não saber quem poderia ter usado sua senha. Pelo Insta Stories (ferramenta que mostra fotos e vídeos por 24 horas), ela afirmou que soube do vazamento ao ser alertada por telefone por amigos como, os músicos Jojo Todynho e Leo Santana.

"Meninas que passam por isso também, não se abalem, não se deixem abalar. Eu sei que é ruim, sei que é difícil, todo mundo vai falar um monte de coisas de vocês. Eu sei que eu estou falando isso chorando, mas eu não vou ficar mal por isso", disse a cantora.