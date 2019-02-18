Home
>
Famosos
>
Wesley Safadão é processado por ex-mulher por calúnia e difamação

Wesley Safadão é processado por ex-mulher por calúnia e difamação

A atual mulher de Safadão, Thyane Dantas, e a mãe do cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira, também são processadas por Mileide