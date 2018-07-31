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Wesley Safadão é atingido por copo de cerveja em show em Minas Gerais

Cantor explica briga com fã durante o fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:10

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:10

Wesley Safadão Crédito: Divulgação
Wesley Safadão foi atingido por um copo de cerveja arremessado por um fã durante apresentação na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, no domingo, 29. O cantor disse, por meio de um stories do seu perfil no Instagram, que o rapaz estava aparentemente embriagado e o atingiu porque o músico não tirou foto com uma mulher da plateia.
"Eu peguei o celular dessa moça, mas o armazenamento do aparelho estava cheio. Então, eu o devolvi e pedi para ela organizar o celular para que eu pudesse fazer a selfie", explicou. Após o caso, o agressor quis que Wesley tirasse foto com ele, mas o pedido foi negado. "O cara estava muito valente, acho que ele queria ser mais homem do que todos que estavam lá. Ele ofereceu o celular e eu disse que o dele eu não pegava".
Safadão contou que sempre tenta registrar o momento com o maior número de pessoas possível durante os shows, mas nem sempre consegue. "Eu estou ali para cantar e não para tirar foto, mas o tempo hoje é assim, todo mundo quer uma selfie. Eu tento fazer o meu máximo, mas eu não posso aceitar essas atitudes", afirmou.

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