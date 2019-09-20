Home
>
Famosos
>
Walcyr Carrasco abre o jogo sobre trabalho de ator: "Horrível"

Walcyr Carrasco abre o jogo sobre trabalho de ator: "Horrível"

Autor de "A Dona do Pedaço" e de outros tantos folhetins da Globo, Walcyr explicou o porquê não se encantou com o trabalho de ator em entrevista à TV Cultura