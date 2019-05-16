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Todo ensaboado

Volume na cueca de Carlinhos Maia durante banho choca fãs

Humorista postou foto em que surge todo ensaboado durante um banho; horas depois, apagou o registro

Publicado em 

16 mai 2019 às 12:08

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 12:08

Carlinhos Maia tem uma legião de fãs na web. Mas, além de fazer rir, o humorista também aumentou a temperatura da internet nesta quarta (15). 
> Malvino Salvador sensualiza ao exibir corpão sarado na web
Ele decidiu postar uma foto de sunga em que aparece, todo ensaboado, tomando banho em um chuveiro de uma área externa. Na legenda, o famoso brincou com o próprio shape: "Ei, na moral, que pedaço de charque no arroz de salsinha e manteiga do sertão eu tô viu! Que homem gostoso é esse, Senhor?". 
Apesar de todo o alvoroço, horas depois Carlinhos decidiu excluir a foto das redes. Veja: 
Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
> Ex participante de reality sensualiza só de cueca em fotos
Os fãs só conseguiram ter olhos para o volume da cueca e elogiaram o artista pelo corpão: "Tá mais magro e bonito, hein", elogiou um fã. "Eita, que volume bom nessa sunga", disparou outro seguidor. 

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