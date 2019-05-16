Volume na cueca de Carlinhos Maia durante banho choca fãs

tem uma legião de fãs na web. Mas, além de fazer rir, o humorista também aumentou a temperatura da internet nesta quarta (15).

Ele decidiu postar uma foto de sunga em que aparece, todo ensaboado, tomando banho em um chuveiro de uma área externa. Na legenda, o famoso brincou com o próprio shape: "Ei, na moral, que pedaço de charque no arroz de salsinha e manteiga do sertão eu tô viu! Que homem gostoso é esse, Senhor?".