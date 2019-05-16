Volume na cueca de Carlinhos Maia durante banho choca fãs

Carlinhos Maia tem uma legião de fãs na web. Mas, além de fazer rir, o humorista também aumentou a temperatura da internet nesta quarta (15).
Ele decidiu postar uma foto de sunga em que aparece, todo ensaboado, tomando banho em um chuveiro de uma área externa. Na legenda, o famoso brincou com o próprio shape: "Ei, na moral, que pedaço de charque no arroz de salsinha e manteiga do sertão eu tô viu! Que homem gostoso é esse, Senhor?".
Apesar de todo o alvoroço, horas depois Carlinhos decidiu excluir a foto das redes. Veja:
Os fãs só conseguiram ter olhos para o volume da cueca e elogiaram o artista pelo corpão: "Tá mais magro e bonito, hein", elogiou um fã. "Eita, que volume bom nessa sunga", disparou outro seguidor.