Home
>
Famosos
>
Viúva de Catra desabafa após ver espírito do cantor: "Ele veio"

Viúva de Catra desabafa após ver espírito do cantor: "Ele veio"

Silvia Catra conversou com a colunista Fábia Oliveira e, um ano após morte do funkeiro, desabafou sobre experiência sobrenatural com o espírito do cantor