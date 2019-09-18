Viúva de Catra desabafa após ver espírito do cantor: "Ele veio"

Silvia Catra, a viúva de Mr. Catra, disse que teve contato com o espírito do cantor, que morreu em setembro do ano passado.
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a bonita garantiu: "Não foi um sonho. Ele realmente veio". "Desde que o Catra morreu, essa foi a primeira vez que eu o vi. E foi tão real, como se ele estivesse em pé ao lado da minha cama", completou, durante o bate-papo.
A viúva continuou: "Ele falou para eu ficar forte porque ele sempre vai estar com a gente (Silvia e seus filhos) e nunca vai deixar nada faltar".