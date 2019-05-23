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Antecipação de provas

Viúva de Boechat entra na Justiça para cobrar investigação

Segundo informações da revista Caras, Veruska vai representar contra uma empresa da indústria farmacêutica

Publicado em 

23 mai 2019 às 12:18

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 12:18

Ricardo Boechat e Veruska Seibel em 2013 Crédito: Cedoc | A Gazeta
Veruska Seibel Boechat, a viúva de Ricardo Boechat, vai entrar na Justiça para pedir antecipação de provas do acidente que matou seu marido contra uma empresa. A capixaba representará contra a Libbs, uma indústria farmacêutica que teria sido a suposta responsável pelo transporte do jornalista em fevereiro, quando o helicóptero que ele estava caiu. 
> Viúva de Boechat herda 75% dos bens, diz colunista
Segundo informações da revista Caras, no dia do acidente Boechat havia ido a Campinas para dar uma palestra em um evento da empresa e, na volta, acabou caindo na Rodovia Anhanguera
Ao colunista Ricardo Feltrin, do Uol, a Libbs esclareceu: "Lamentamos profundamente o falecimento do querido Ricardo Boechat, ícone e referência internacional do jornalismo. Ele foi convidado para participar da nossa convenção, em Campinas e, como é comum em suas aparições, abrilhantou e fortaleceu a relevância do nosso encontro. Lamentamos igualmente o falecimento do piloto Ronaldo Quattrucci e estamos inteiramente solidários à dor das famílias. Contratamos a Zum Brazil, empresa especializada em eventos corporativos com 20 anos de atuação no mercado, para a realização do evento e transporte dos convidados do dia, sendo ela a responsável pela escolha de seus fornecedores". 

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