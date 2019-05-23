Viúva de Boechat entra na Justiça para cobrar investigação

, a viúva de, vai entrar napara pedir antecipação de provas do acidente que matou seu marido contra uma empresa. A capixaba representará contra a Libbs, uma indústria farmacêutica que teria sido a suposta responsável pelo transporte do jornalista em fevereiro, quando o helicóptero que ele estava caiu.

Segundo informações da revista Caras, no dia do acidente Boechat havia ido a Campinas para dar uma palestra em um evento da empresa e, na volta, acabou caindo na Rodovia Anhanguera .

Ao colunista Ricardo Feltrin, do Uol, a Libbs esclareceu: "Lamentamos profundamente o falecimento do querido Ricardo Boechat, ícone e referência internacional do jornalismo. Ele foi convidado para participar da nossa convenção, em Campinas e, como é comum em suas aparições, abrilhantou e fortaleceu a relevância do nosso encontro. Lamentamos igualmente o falecimento do piloto Ronaldo Quattrucci e estamos inteiramente solidários à dor das famílias. Contratamos a Zum Brazil, empresa especializada em eventos corporativos com 20 anos de atuação no mercado, para a realização do evento e transporte dos convidados do dia, sendo ela a responsável pela escolha de seus fornecedores".