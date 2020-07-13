Vitão diz que Luísa Sonza é seu 'crush do momento'

Vitão, 21, revelou que seu "crush do momento" é a cantora Luísa Sonza, 21. Em uma conversa com a influenciadora Foquinha no Youtube, o cantor foi questionado quanto a isso e disse, em meio a risadas, o nome da ex-mulher de Whindersson Nunes, 25.
O cantor lançou há um mês o clipe de "Flores" em parceria com Sonza, e o vídeo chegou a ter centenas de "dislikes" por causa da indignação dos fãs com o término entre ela e o humorista. Durante a conversa com Foquinha, Vitão disse que Sonza e Whindersson estavam casados no momento da gravação do clipe.
Vitão chegou a se hospedar na nova mansão de Sonza, localizada em Alphaville, em São Paulo, durante a quarentena. O colunista Leo Dias, do Metrópole, também compartilhou uma foto dos dois em clima de intimidade na casa da cantora. Em resposta à coluna, Sonza disse que eles são apenas "bons amigos" e que estão juntos para realizar um novo projeto que será lançado em breve.
Apesar da declaração, muitos internautas acreditam que está rolando um clima de romance entre os dois. O ódio à cantora tomou proporções tão grandes que internautas chegaram a vazar dados pessoais dela e do ex-marido.