Vitão diz que Luísa Sonza é seu 'crush do momento'

O cantor lançou há um mês o clipe de "Flores" em parceria com Sonza, e o vídeo chegou a ter centenas de "dislikes" por causa da indignação dos fãs com o término entre ela e o humorista. Durante a conversa com Foquinha, Vitão disse que Sonza e Whindersson estavam casados no momento da gravação do clipe.