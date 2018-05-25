Visual de Chay Suede em 'Segundo Sol' chama atenção de internautas

Chay Suede aparece em cena de "Segundo Sol" jogando capoeira Crédito: Reprodução/TV Globo

Chay Suede está longe de ser o menino franzino da novela "Rebelde". O capixaba reapareceu oito meses após o fim da novela "Novo Mundo", que protagonizou com Isabelle Drummond, na trama das nove "Segundo Sol". E o visual de Chay, que vive Ícaro na juventude, bombou nas redes sociais.

O assunto era o físico do rapaz que deu uma encorpada para viver um garoto de programa. Nas primeiras cenas, ele apareceu numa roda de capoeira. E os comentários choveram.































