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BELEZA

Visual de Chay Suede em 'Segundo Sol' chama atenção de internautas

Aparência física malhada rendeu muitos elogios nas redes sociais

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 20:52
Chay Suede aparece em cena de "Segundo Sol" jogando capoeira Crédito: Reprodução/TV Globo
Chay Suede está longe de ser o menino franzino da novela "Rebelde". O capixaba reapareceu oito meses após o fim da novela "Novo Mundo", que protagonizou com Isabelle Drummond, na trama das nove "Segundo Sol". E o visual de Chay, que vive Ícaro na juventude, bombou nas redes sociais.
O assunto era o físico do rapaz que deu uma encorpada para viver um garoto de programa. Nas primeiras cenas, ele apareceu numa roda de capoeira. E os comentários choveram.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ícaro é um homem rebelde que foi criado pela tia após o sumiço dramático da mãe, Luzia (Giovanna Antonelli), que retorna para o Brasil rica e bem sucedida após uma temporada na Islândia. A segunda fase da novela acontece 18 anos depois dos primeiros episódios exibidos pela trama.

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