Vídeos: Luísa Sonza vai à loucura em suíte luxuosa de hotel em Vitória

Cantora ficou chocada com mimos, fotos raras e recepção em hotel de luxo que ficou hospedada na Enseada

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 10:18 - Atualizado há 6 anos

A cantora Luísa Sonza durante seu primeiro show feito no Espírito Santo, que aconteceu no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Almir Vargas

Luísa Sonza, de 21 anos, foi à loucura quando chegou à suíte em que ficou hospedada durante sua (rápida!) passagem por Vitória, entre esta quinta (17) e sexta (18). A esposa de Whindersson Nunes fez sua primeira apresentação no Espírito Santo na noite desta quinta (17), em evento no Pavilhão de Carapina, na Serra. Mas em seu perfil do Instagram, a bonita não economizou elogios à hospitalidade capixaba: "Vou ficar aqui no Espírito Santo, não vou embora não".

A quem interessar possa, Luísa ficou hospedada na suíte presidencial de um hotel de luxo da Enseada do Suá, na Capital - mesmo quarto que abrigou Paul McCartney, quando ele esteve no Estado. Assim que adentrou o recinto, a loira se deparou com piscina particular, sala de estar e um telão com a capa de seu álbum, Pandora (2019). "Os capixabas pisam, caraca tem piscina particular! Ai, fiquei apaixonada. Muito bom ser recebida assim, meu primeiro show aqui", disse, nos stories.

Em seguida, quando entrou no quarto, viu a cama de casal cheia de fotos de momentos da sua vida pessoal e não se conteve: "Olha, amor, fotos no quarto. Não, não, vocês (capixabas) pisaram. Espírito Santo, vocês arrasam! Sério, quer me deixar feliz me dá ou cartinha escrita à mão, foto minha... Eu amo. Dou muito valor. Quer me conquistar é com essas coisas. Buquê de flor então... Eu moro aqui. E eles me deram uma orquídea. Vou ficar aqui no Espírito Santo, não vou embora não".

Antes de ir fazer o show, assim que aterrissou em Vitória, Luísa pegou o carro com sua equipe e partiu direto para a Rede Gazeta, onde deu entrevista exclusiva à Gazeta no Estúdio da Redação. Durante o bate-papo, que seguiu na Rádio Litoral FM (102.3), a cantora falou sobre novas parcerias, lançamento de singles e novidades da carreira.

