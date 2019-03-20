Vídeo mostra Marquezine jogada no chão após evento: "Fiquei loucona"

A atriz Bruna Marquezine aproveitou como ninguém a noite desta segunda-feira (18). Ela só foi surgir nas redes sociais de novo na tarde de terça (19) e não estava na melhor de suas apresentações.
A musa surgiu rouca e cansada e disse estar gripada. Segundo informações da revista Contigo!, ela recebeu os colegas em casa para realizar uma célula - encontro de jovens evangélicos - e só foi dormir às 8h da manhã.
"Fui dormir às 8h da manhã com meus amigos anjos. Estou se ressaca, pois fiquei loucona de Espírito Santo”, confirmou.
“Eu sei que ontem foi dia do fã e eu não passei aqui... Gente, não está dando... Eu não passei aqui porque o dia foi realmente muito corrido. Eu já queria passar aqui para agradecer, semana passada eu recebi um buquê lindíssimo de alguns fãs, mas eu já estava gripada. E ontem no fim do dia teve célula. A célula foi maravilhosa, parece que um caminhão de bençãos passou por cima de mim. Não tenho capacidade. Vou tomar remédio, vou levantar do chão, vou me cuidar”, concluiu.