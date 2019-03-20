Vídeo mostra Marquezine jogada no chão após evento: "Fiquei loucona"

A atriz Bruna Marquezine aproveitou como ninguém a noite desta segunda-feira (18). Ela só foi surgir nas redes sociais de novo na tarde de terça (19) e não estava na melhor de suas apresentações.

A musa surgiu rouca e cansada e disse estar gripada. Segundo informações da revista Contigo!, ela recebeu os colegas em casa para realizar uma célula - encontro de jovens evangélicos - e só foi dormir às 8h da manhã.

“Eu sei que ontem foi dia do fã e eu não passei aqui... Gente, não está dando... Eu não passei aqui porque o dia foi realmente muito corrido. Eu já queria passar aqui para agradecer, semana passada eu recebi um buquê lindíssimo de alguns fãs, mas eu já estava gripada. E ontem no fim do dia teve célula. A célula foi maravilhosa, parece que um caminhão de bençãos passou por cima de mim. Não tenho capacidade. Vou tomar remédio, vou levantar do chão, vou me cuidar”, concluiu.