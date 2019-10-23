Home
>
Famosos
>
Vídeo: ex de Larissa Manoela diz que já "pegou" enteada de Bolsonaro

Vídeo: ex de Larissa Manoela diz que já "pegou" enteada de Bolsonaro

Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela, revelou que já "ficou" com Letícia Firmo, enteada de Jair Bolsonaro

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 10:48

 - Atualizado há 6 anos

O ator Thomaz Costa Crédito: Reprodução/Instagram @thocostaoficial

O ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela, decidiu abrir o jogo sobre a vida amorosa em entrevista a Matheus Mazzafera. Em vídeo postado no canal do entrevistador, o bonitão disse que já ficou com Letícia Firmo, que vem a ser a enteada do presidente da República, Jair Bolsonaro

Recomendado para você

Apresentado por Ana Maria Braga, o quadro exibido na TV Globo emocionou ao celebrar autoestima, cuidado e recomeços em um cenário especial no Espírito Santo

Moradora de Cariacica passa por transformação no programa Mais Você

Caso aconteceu em julho de 2024; punição anterior foi cancelada

Wiz Khalifa é condenado a 9 meses de prisão após fumar maconha em show na Romênia

Jornalista saiu do reality com prêmio de R$ 2 milhões e recordes batidos dentro da sede do programa

Dudu Camargo é o campeão de 'A Fazenda 17'

Durante a brincadeira do "PPP - Pego, Penso ou Passo", que é feita no programa de Mazzafera no YouTube, Thomaz acabou entregando a revelação de que já beijou a filha do primeiro casamento da primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, quando o nome Letícia surgiu no jogo. 

Leia mais

Nasce filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

Juntos? Fãs vão à loucura com foto de Caio Castro e Larissa Manoela

Globo filma vinheta da música de fim de ano com famosos no Rio

Na verdade, segundo informações do colunista Leo Dias, antes de se confirmar os sobrenomes das Letícias, a brincadeira se referia à youtuber Letícia Escarião, mas o youtuber Bruno Magri - que também participava da gravação - é que fez Thomaz admitir o rápido affair. 

Ver essa foto no Instagram

tebete ?

Uma publicação compartilhada por Thomaz Costa ?? (@thocostaoficial) em

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

larissa manoela

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais