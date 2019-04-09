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Verônica Costa, a Mãe Loura do funk, é condenada por tortura de ex

A funkeira também perdeu o cargo de vereadora no Rio de Janeiro. Ainda cabe recurso e Ministério Público quer ampliar a pena

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 20:04

Publicado em 

09 abr 2019 às 20:04
09/04/2019 - A vereadora do Rio e eterna Mãe Loura do Funk, Verônica Costa, foi condenada a 5 anos e 10 meses de prisão por torturar o ex-marido Crédito: Facebook/@VeronicaCosta
Verônica Costa, a eterna Mãe Loura do funk, foi condenada pela Justiça a cinco anos e dez meses de prisão, em regime semiaberto, pela tortura de seu ex-marido, Márcio Costa. Na decisão, o juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal, determinou ainda a perda do cargo da vereadora. 
Além de Verônica, o irmão, a irmã, o cunhado e o padrasto da funkeira também foram condenados pelo crime, a penas de cinco anos e três meses. O processo corre em segredo de Justiça e ainda cabe recurso.
Segundo o jornal Extra, o Ministério Público do Rio recorreu da sentença e quer aumentar as penas e alterar o regime inicial para fechado, uma vez que tortura é crime hediondo. A defesa da vereadora também vai recorrer da decisão.
O CRIME
O caso veio à tona em fevereiro de 2011, após o homem, que na época ainda era casado com a funkeira, denunciar o caso à Polícia Civil. Segundo a investigação, os parentes da funkeira foram até a casa do casal e, por ordem de Verônica, teriam amarrado Márcio no banheiro, após o casal ter jantado junto.
"Me bateram. Jogaram um produto químico no meu corpo. Não sei se era gasolina ou querosene. Ficaram ameaçando colocar fogo no meu corpo. Ela ficou repetindo que eu tinha amante. Depois, falou que eu estava roubando o dinheiro dela", disse Márcio à época ao jornal.
Na época, Verônica negou todas as acusações e disse que o marido já chegou machucado em casa, sob o efeito de drogas.
 

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