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Vencedora do BBB 16 revela que conta no banco foi bloqueada após prêmio

Munik Nunes ganhou R$ 1,5 milhão na competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 22:14

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 22:14

A vencedora do BBB 16, Munik Nunes Crédito: Instagram / @muniknunes
Munik Nunes, a vencedora do Big Brother Brasil 16, deu uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV, e revelou que sua conta no banco foi bloqueada após receber a fortuna. "Quando eu peguei o extrato e vi um monte de número, apavorei. Depois de alguns dias, eu fui sacar dinheiro e estava bloqueado", disse.
Segundo a ex-BBB, a gerente de sua conta realizou a operação como uma medida de proteção. Como não conseguiria ir até Goiânia para desbloquear a conta, a gerente liberou parte do valor.
Munik ainda contou como gastou o dinheiro que recebeu do reality show: "Dei a metade do prêmio para minha mãe e meu pai, e hoje estou com a outra metade".

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