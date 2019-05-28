Vazam fotos íntimas de Iggy Azalea e cantora apaga redes sociais

As imagens de Iggy foram tiradas nos bastidores de um ensaio que a cantora fez para a revista GQ Australia em 2016

28 mai 2019 às 18:16

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 18:16

Crédito: Reprodução/Instagram @thenewclassic
A cantora Iggy Azalea, 28, optou por desativar suas contas no Instagram e no Twitter após ter fotos suas, em que aparece nua, vazadas na internet.
As imagens de Iggy foram tiradas nos bastidores de um ensaio que a cantora fez para a revista GQ Australia em 2016. Na época, nenhuma foto publicada mostravam os seios da cantora, como as que foram vazadas agora.
Segundo o portal canadense Entertainment Tonight do Canadá, a GQ diz não saber como as imagens vazaram.
Iggy ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, e seu perfil no Facebook é o único que continua ativo.
No campo profissional, Iggy acaba de lançar "Started" e prometeu outra superprodução para seu próximo vídeo. Atualmente, ela trabalha no lançamento de um álbum chamado "In My Defense".

