Valesca Popozuda não exclui possibilidade de fazer pornô

Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda

Prêmio Sexy Hot 2019, Valesca Popozuda revelou que pensaria em fazer um Apresentadora da categoria melhor atriz homo feminina dorevelou que pensaria em fazer um filme pornô se o convite surgisse.

"É tudo novo para mim, nunca participei de um evento assim, mas estou muito feliz", disse Valesca ao chegar na festa.

"Gosto de assistir pornô junto com o parceiro", revelou a funkeira, que está solteira e amando a nova fase.

Questionada se faria uma cena pornô, ela afirmou que "só Deus sabe". "Não vou dizer que dessa água não beberei, mas no momento, não existe esse projeto ainda."