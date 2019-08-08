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Valesca Popozuda não exclui possibilidade de fazer pornô

Se recebesse proposta, cantora diz que iria avaliar

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 06:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 06:04
Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda
Apresentadora da categoria melhor atriz homo feminina do Prêmio Sexy Hot 2019, Valesca Popozuda revelou que pensaria em fazer um filme pornô se o convite surgisse.
> Jornalista de sucesso larga carreira para virar ator pornô gay
"É tudo novo para mim, nunca participei de um evento assim, mas estou muito feliz", disse Valesca ao chegar na festa.
"Gosto de assistir pornô junto com o parceiro", revelou a funkeira, que está solteira e amando a nova fase.
Questionada se faria uma cena pornô, ela afirmou que "só Deus sabe". "Não vou dizer que dessa água não beberei, mas no momento, não existe esse projeto ainda."
Focada na carreira, ela está lançando o clipe de "Fada Madrinha". "É um projeto voltado ao público de A a Z, incluindo as crianças e adolescentes que é um público que eu não esperava atingir, mas eles estão comigo desde 'Beijinho no Ombro'", contou ela, que também não abandona as letras pesadas de funk. "Eu venho de comunidade, a galera curte muito isso".

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