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Emocionalmente comprometidas

Valesca Popozuda e Jojo Todynho choram por morte de Mr. Catra

Jojo diz que nem conseguiu dormir de tão triste que ficou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 19:35

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 19:35

Valesca Popozuda chora por morte de Mr. Catra Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda
Mr. Catra ganhou homenagens de vários artistas desde que foi noticiada sua morte, neste domingo (9), aos 49 anos. Duas estrelas do funk, em especial, ficaram arrasadas com a perda do cantor vítima de um câncer gástrico. Valesca Popozuda e Jojo Todynho, que já gravaram com o artista, postaram vídeos em que aparecem chorando pela morte do amigo. 
"Paizão. A gente gravou um clipe junto. Meu paizão se foi. Não deu nem tempo do nosso churrasco", disse Jojo, chorando. Jojo ficou tão arrasada que diz nem ter conseguido dormir: "Não consigo dormir de jeito nenhum. Que tristeza. O dia amanhece e eu estou aqui acordada. Meu Deus, que tristeza".
Amiga de Catra, Valesca lamentou: "Não tô acreditando nisso. Pensa num cara incrível?", disse ela chorando. As duas também deixaram suas homenagens ao artista em um posts feito no Instagram.

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