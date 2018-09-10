Valesca Popozuda e Jojo Todynho choram por morte de Mr. Catra

Valesca Popozuda chora por morte de Mr. Catra Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda

Mr. Catra ganhou homenagens de vários artistas desde que foi noticiada sua morte, neste domingo (9), aos 49 anos. Duas estrelas do funk, em especial, ficaram arrasadas com a perda do cantor vítima de um câncer gástrico. Valesca Popozuda e Jojo Todynho, que já gravaram com o artista, postaram vídeos em que aparecem chorando pela morte do amigo.

"Paizão. A gente gravou um clipe junto. Meu paizão se foi. Não deu nem tempo do nosso churrasco", disse Jojo, chorando. Jojo ficou tão arrasada que diz nem ter conseguido dormir: "Não consigo dormir de jeito nenhum. Que tristeza. O dia amanhece e eu estou aqui acordada. Meu Deus, que tristeza".