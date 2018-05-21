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VÍDEO: No 'Altas Horas', fã conta loucuras que já fez por Sandy

Entre elas está puxar o nariz até sangrar e deixar de ficar com um menino porque uma revista disse que a cantora só tinha beijado aos 15 anos

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 17:57
Carla Tosta contou as loucuras que já fez por Sandy Crédito: Reprodução/TV Globo
A cantora Sandy Leah participou do programa Altas Horas no último sábado, 19, e ouviu histórias de uma fã que atualmente trabalha na TV Globo e fez loucuras pela sua devoção à cantora. No passado, Carla Tosta chegou a perder um namorado por querer dar seu primeiro beijo só aos 15 anos como acreditava que Sandy tinha feito.
"Eu era apaixonada por um cara e uma revista falou que a Sandy só tinha beijado aos 15, só que é mentira. Por diversas vezes a gente teve oportunidade de ficar e eu não fiquei porque eu falava, 'a Sandy só beijou com 15. Me espera". Ele não me esperou. Perdi", contou a fã, arrancando risadas da cantora.
Sandy já conhecia a fã, mas não sabia das histórias que tiraram gargalhadas da cantora e do público Crédito: Reprodução/TV Globo
Em outro momento, a fã disse que chegou a virar coroinha do padre Marcelo Rossi porque sabia que a cantora frequentava as missas realizadas pelo religioso. "Eu virei coroinha do padre Marcelo para te seguir porque você ia nas missas. O meu pai disse que lá não era um lugar para chorar, daí eu passei mal e ele me colocou no camarim. Eu entrei, tirei foto e desmaiei", disse.
Ela ainda lembrou quando decidiu não seguir a cantora de carro. "Fiquei com medo de no futuro você ser minha amiga e achar que eu sou psicopata", relatou. "Boa, ela pensa lá na frente", riu Sandy ao ouvir o relato de Carla.
REPERCUSSÃO
Carla não imaginava a repercussão que daria a entrevista. "Foi muito engraçado, dei tanta risada que estou até com dor no maxilar. Estou muito feliz com as mensagens e com o carinho de todos. Nunca imaginei essa repercussão", contou ao GShow a funcionária da Globo, que até agora não conseguiu terminar de ler os recados dos amigos e novos 'fãs'.
Durante a entrevista ao portal da Globo, não faltou bom humor: "Nunca consegui ver a Sandy nitidamente, sempre vejo um borrão. Sempre estou com os olhos cheios de lágrimas, mas ela deve ser muito maravilhosa pessoalmente", brincou.

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