Tutorial: aprenda a maquiagem de Sabrina Sato na Gaviões da Fiel

Neste sábado, 10, Sabrina Sato desfilou no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A musa do carnaval é madrinha de bateria da Gaviões da Fiel há 15 anos e pela primeira vez esteve sozinha à frente da bateria. O enredo escolhido pela escola paulista foi em homenagem aos índios que habitavam a cidade de Guarulhos, na grande São Paulo.
"É sempre uma honra e uma emoção muito grande entrar na avenida à frente da bateria. Acompanho toda a dedicação da comunidade para esta noite, sei o quanto é importante que tudo saia perfeito", comemora Sabrina.
Lavoisier, maquiador oficial da Eudora, foi o responsável pela beleza da musa na avenida. "Destacamos os olhos abusando do queridinho do Carnaval, o glitter! Usamos as duas cores do Pigmento Multiuso, Prata e Dourado, para iluminar a pálpebra e o canto interno dos olhos", conta o maquiador, que dá o passo a passo da maquiagem para você reproduzir e arrasar na avenida.
PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM DE SABRINA SATO
1º passo:
Comece preparando a pele com a base líquida, que possui resistência à água e suor, perfeita para aguentar horas na avenida. Em seguida, cubra as imperfeições e olheiras com o corretivo líquido e finalize com o pó matificante, que reduz o brilho e controla a oleosidade da pele;
2º passo: Escolha os tons mais claros de sombra e preencha toda a pálpebra móvel;
3º passo: Para esfumar o côncavo e a parte inferior dos cílios, escolha a sombra marrom;
4º passo: Use o pigmento multiuso na cor dourado para iluminar toda a pálpebra e na cor prata para aplicar no canto interno dos olhos;
5º passo: Com a caneta delineadora, faça um traço rente aos cílios;
6º passo: Aplique várias camadas da máscara para cílios para um olhar mais dramático;
7º passo: Finalize a pele com o Bronze Divino, a dica é misturar as quatro cores e bater o pincel antes da aplicação para tirar o excesso, criando um efeito de saúde;
8º passo: Aplique o batom líquido na cor nude;
9º passo: Para deixar a pele mais bronzeada e iluminada, use o Bronze Splendor no rosto e corpo.