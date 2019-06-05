'Troquei a faculdade pelo Instagram', diz ex-Miss Bumbum

surpreende milhares de seguidores nas suas redes sociais ao divulgar centenas de fotos ousadas. Considerado um trabalho por parte da, ela revela que já trocou aao optar por seguir carreira influenciando pessoas no

Atualmente ela possui mais de 1 milhão de seguidores. Tranquei minha tão sonhada faculdade de Direito, mas escolhi o Instagram e não me arrependo. Muitos pensam que não, mas manter as postagens é um desafio e tanto. Faço mais de mil fotos criativas por mês para manter o meu público, diz.