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'Troquei a faculdade pelo Instagram', diz ex-Miss Bumbum

Musa focou na carreira de blogger e diz que tira mais de mil fotos por mês

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2019 às 19:01
A musa fitness Suzy Cortez Crédito: Reprodução/instagram @suzycortezoficial
A musa fitness e ex-Miss Bumbum Suzy Cortez surpreende milhares de seguidores nas suas redes sociais ao divulgar centenas de fotos ousadas. Considerado um trabalho por parte da modelo, ela revela que já trocou a faculdade de Direito ao optar por seguir carreira influenciando pessoas no Instagram.
> "Toda celebridade foi sub um dia", diz Cacau Oliver, forjador de famosos
Atualmente ela possui mais de 1 milhão de seguidores. Tranquei minha tão sonhada faculdade de Direito, mas escolhi o Instagram e não me arrependo. Muitos pensam que não, mas manter as postagens é um desafio e tanto. Faço mais de mil fotos criativas por mês para manter o meu público, diz.
> Polêmica de estupro de Neymar revive caso entre Andressa Urach e CR7
Suzy esta participando pela segunda vez de um concurso de bumbum. Pela primeira vez em versão internacional, a modelo representará o Brasil para conquistar o título inédito de Miss Bumbum World, em premiação que acontece no México, em setembro.

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