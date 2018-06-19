Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Transexual que enviou vídeo para quadro do 'JN' é cover de Joelma

Dany Andrade recebeu respaldo de William Bonner após mensagem que pede 'amor, carinho e mais leis' para transexuais

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 16:48
Dany Andrade quando se apresentou como cover da cantora Joelma no SBT Crédito: Instagram.com/danyandradejojo
Uma das mensagens do quadro "O Brasil que eu Quero" exibidas no Jornal Nacional desta segunda-feira, 18, foi de Dany Andrade, transexual que mora em Paulo Faria, cidade do interior de São Paulo. Mas não é a primeira vez que ela aparece na TV. A jovem é cover da cantora Joelma e já fez participações no "Domingo Legal", com Celso Portiolli, e no "Programa do Ratinho".
"Me chamo Dany Andrade, falo da cidade de Paulo de Faria, e o Brasil que eu quero para o futuro é que todo preconceito que existe contra as transexuais se transforme em amor, carinho e mais leis para nos proteger. Afinal, somos todos iguais", disse ela no vídeo. O apresentador William Bonner se referiu à mensagem dela depois que todas foram exibidas. "É isso aí, respeito à diversidade", afirmou.
Há três semanas, Dany conseguiu algo que é um desafio para transgêneros e transexuais: ter uma certidão de nascimento que represente o gênero com o qual se identifica e nome alterado. "Foi difícil todo o processo e a luta, mas hoje posso dizer que essa eu venci. A partir de hoje, uma nova vida começa, com mais respeito, com mais leis que protegem", escreveu ela ao publicar no Instagram o novo registro, com o sexo feminino.
Cover de Joelma, Dany também compartilhou na rede social fotos ao lado da cantora e os momentos em que participou de programas do SBT. Confira abaixo:
No ano passado, as participações no Domigo Legal e Programa do Ratinho:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados