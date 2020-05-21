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Trailer de '13 Reasons Why' mostra Clay prestes a revelar segredos

Quarta e última temporada estreia no dia 5 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:01

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:01

Atenção! Contém spoiler de temporadas anteriores.
Dylan Minnette é Clau Jensen em
Dylan Minnette é Clau Jensen em "13 Reasons Why" Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix divulgou nesta quarta-feira (20) trailer da temporada final da série "13 Reasons Why", que tem previsão de estreia na plataforma de streaming no dia 5 de junho. A última temporada do drama se sustentar se a verdade do assassinato de Bryce Walker (Justin Prentice) será revelada.
A quarta temporada de "13 Reasons Why" será mais curta do que as outras anteriores, que têm 13 episódios cada uma, e vai mostrar formutura do alunos colégio Liberty High. O trailer começa com a chegada dos estudantes à escola e se deparando com uma pichação: "Monty foi incriminado".
"Não pire agora", diz Justin Foley (Brandon Flynn) a Clay Jensen (Dylan Minnnette). A mensagem é uma referência ao personagem de Timothy Granaderos (Montgomery de La Cruz), que foi acusado de assassinar Bryce Walker, que cometou diversos crimes, como estuprar Hannah Baker (Katherine Langford), Jessica Davies (Alisha Boe) e Chlöe Rice (Anne Winters).
A terceira temporada foi sobre quem estava por trás da morte de Bryce e, através dos flashbacks, a verdade foi sendo revelada. No final, os espectadores descobrem que Jessica e Alex Standall (Miles Heizer) foram as responsáveis. Elas foram confrontar Bryce após ele ter sido espancado por Zach Dempsey (Ross Butler). No episódio final, Ani Achola (Grace Saif) diz à polícia que era Monty quem estava por trás do assassinato.

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A sequência do trailer focada em Clay que passa a ser pressionado. "Temos um problema", questiona Tony Padilla (Christian Navarro). Entre muitas trocas de olhares, os personagens começam a se questionar se vão conseguir manter o segredo.
"Precisamos resolver isso pelo Monty", diz Winston Williams (Deaken Bluman). No episódio final, Monty e Winston aparecem dormindo juntos. Clay passa a ser atormentado por imagens de Monty e passa a frenquentar um terapeuta, Dr. Robert Ellman (Gary Sinise, de "Forrest Grump").
"Quanto eu te vejo Clay, vejo um garoto que está pagando caro e não sei por quê. Suspeito que seja pelos seus segredos", diz Ellman a Clay, que aparece na sequência com as mãos cheia de sangue. "Está pronto para revelar seus segredos?", questiona o médico no final.

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