Última temporada de '13 Reasons Why' será lançada em junho

Após três temporadas de sucesso, "13 Reasons Why" chega ao fim. A Netflix divulgou nesta segunda-feira (11) um vídeo dos bastidores anunciando que a série voltará para seus 10 episódios finais em 5 de junho.
A temporada será mais curta do que as outras três já produzidas, que têm 13 episódios cada. A terceira e mais recente temporada gira em torno do assassinato de Bryce Walker (Justin Prentice), um rapaz acusado de estupro.
Lançada em 2017 como minissérie, "13 Reasons Why" narra a trajetória da estudante Hannah (Katherine Langford), que cometeu suicídio. Ela deixa 13 fitas cassete gravadas, explicando os motivos que a levaram a se matar. As fitas são entregues a todos os citados, criando um mal-estar generalizado na escola.
Na época de seu lançamento, a série causou controvérsia: a história culminava com a cena de seu suicídio, bastante gráfica. Depois de muitas críticas, a sequência acabou sendo removida, mas o sucesso do programa gerou mais duas temporadas.