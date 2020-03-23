Tom Holland se isola em casa com sintomas gripais

Intérprete do personagem Homem-Aranha, o ator Tom Holland, 23, está com sintomas gripais. Por conta disso já começou a se isolar em sua casa para que ninguém contraia.
Apesar de dizer se sentir "muito doente", Holland acredita que os sintomas não caracterizem o coronavírus.
Ele tem mostrado em suas redes sociais o que tem feito durante o isolamento social. No final de semana e besta segunda-feira (23), ele montou quebra-cabeças e mostrou parte de sua família fazendo exercícios em casa. Todos devidamente com máscaras e proteção.
Caso mais para frente o diagnóstico dele se confirme entrará para um grupo de artistas que sentiram sintomas do coronavírus, como Tom Hanks, Idris Elba e o ator sul-coreano Daniel Dae Kim.
Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson também contraíram Covid-19 na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais, o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.
No Brasil, vários outros famosos já confirmaram também estar com o novo coronavírus. Entre eles estão as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho e os cantores Di Ferrero e Preta Gil.