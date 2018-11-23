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Tom Felton explica por que não reviu os filmes de 'Harry Potter'

Ator britânico interpretou Draco Malfoy na saga

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:34
23/11/2018 - Tom Felton Crédito: Instagram/Tom Felton
Ninguém questiona o gigantesco sucesso de Harry Potter, principalmente os fãs que assistem à saga inúmeras vezes. No entanto, em entrevista à People, o ator britânico Tom Felton revelou que não assistiu mais aos filmes em que interpretou o personagem Draco Malfoy.
"Eu assisti aos filmes durante as premieres, mas nada além disso - nunca! Estou guardando isso para um dia sagrado. Me vejo fazendo isso com meus dois filhos, quando eu for um pouco mais velho", explicou, apesar de ainda não ser pai.
O ator também disse que mantém a amizade que fez com outros integrantes do elenco. "É tudo uma mentira, nós nos odiamos e somos bastardos!", brincou, esclarecendo em seguida: "Todos são muito doces. Eu fui muito sortudo por ter visto o Daniel [Radcliffe] na Broadway nos últimos meses. Ele está sempre me inspirando com suas escolhas profissionais e sua visão de vida. Eu vi Emma [Watson] recentemente e tivemos um pequeno dia na praia".

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