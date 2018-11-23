Tom Felton explica por que não reviu os filmes de 'Harry Potter'

23/11/2018 - Tom Felton Crédito: Instagram/Tom Felton

Ninguém questiona o gigantesco sucesso de Harry Potter, principalmente os fãs que assistem à saga inúmeras vezes. No entanto, em entrevista à People, o ator britânico Tom Felton revelou que não assistiu mais aos filmes em que interpretou o personagem Draco Malfoy.

"Eu assisti aos filmes durante as premieres, mas nada além disso - nunca! Estou guardando isso para um dia sagrado. Me vejo fazendo isso com meus dois filhos, quando eu for um pouco mais velho", explicou, apesar de ainda não ser pai.