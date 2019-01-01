Ticiane Pinheiro e César Tralli anunciam gravidez

A apresentadora Ticiane Pinheiro, 42 anos, anunciou em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (31), que está esperando seu primeiro filho com César Tralli, jornalista de 48 anos com quem está casada desde dezembro de 2017.

"Ano Novo, Vida Nova!!! Uma 'Vidinha' nasce dentro de mim. Tô grávida! Rafinha vai ter um irmãozinho (a) 2019, nós já te amamos @cesartralli #3meses #familiabiscoito. Vai crescer #muitoamor", disse ela na foto em que aparece com o marido e com a filha, Rafa Justus, de 9 anos, beijando sua barriga. Rafa é filha de Ticiane com Roberto Justus.