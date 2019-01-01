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Família

Ticiane Pinheiro e César Tralli anunciam gravidez

Apresentadora e jornalista se casaram em dezembro de 2017 e agora terão primeiro filho juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2019 às 12:39

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 12:39

Ticiane PInheiro anunciou que terá primeiro filho com César Tralli. Na foto, com a filha dela Rafa Justus Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Ticiane Pinheiro, 42 anos, anunciou em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (31), que está esperando seu primeiro filho com César Tralli, jornalista de 48 anos com quem está casada desde dezembro de 2017.
"Ano Novo, Vida Nova!!! Uma 'Vidinha' nasce dentro de mim. Tô grávida! Rafinha vai ter um irmãozinho (a) 2019, nós já te amamos @cesartralli #3meses #familiabiscoito. Vai crescer #muitoamor", disse ela na foto em que aparece com o marido e com a filha, Rafa Justus, de 9 anos, beijando sua barriga. Rafa é filha de Ticiane com Roberto Justus.
Ticiane recebeu centenas de felicitações na postagem. Uma delas da ex-enteada Fabiana Justus, filha do ex-marido de Tici, Roberto Justus, que comemorou: "Tão feliz".

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