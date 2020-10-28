Tiago Leifert anuncia nascimento de Lua, sua filha com Daiana Garbin

O clube dos papais ganhou mais um membro: o apresentador Tiago Leifert anunciou nesta quarta-feira, 28, que sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, deu à luz a primeira filha do casal, Lua. Além do anúncio, ele informou que as duas estão "ótimas".

Lua, a primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, teve seu nascimento anunciado no dia 28 de outubro Crédito: Instagram/@garbindaiana

"Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!", disse em publicação no Instagram. A gravidez de Daiana completaria 40 semanas neste dia 28, depois de ter sido revelada para o público durante a final do "Big Brother Brasil 2020", em abril.

No começo do mês de outubro, Daiana publicou uma foto mostrando a barriga e contou um pouco sobre os sentimentos durante a gravidez: "Ficar grávida é uma experiência fascinante. Sentir um bebê crescendo dentro de você é uma sensação que eu consigo definir como uma mistura de amor, alegria, força, coragem, medo e insegurança".