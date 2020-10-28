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Tiago Leifert anuncia nascimento de Lua, sua filha com Daiana Garbin

Mamãe e Lua estão ótimas!, disse o apresentador em uma publicação no Instagram, feita no mesmo dia em que Daiana completaria 40 semanas de gravidez

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 18:27
O clube dos papais ganhou mais um membro: o apresentador Tiago Leifert anunciou nesta quarta-feira, 28, que sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, deu à luz a primeira filha do casal, Lua. Além do anúncio, ele informou que as duas estão "ótimas".
Lua, a primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, teve seu nascimento anunciado no dia 28 de outubro Crédito: Instagram/@garbindaiana
"Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!", disse em publicação no Instagram. A gravidez de Daiana completaria 40 semanas neste dia 28, depois de ter sido revelada para o público durante a final do "Big Brother Brasil 2020", em abril.
Ver essa foto no Instagram

Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!

Uma publicação compartilhada por Tiago Leifert (@tiagoleifert) em

No começo do mês de outubro, Daiana publicou uma foto mostrando a barriga e contou um pouco sobre os sentimentos durante a gravidez: "Ficar grávida é uma experiência fascinante. Sentir um bebê crescendo dentro de você é uma sensação que eu consigo definir como uma mistura de amor, alegria, força, coragem, medo e insegurança".
O nome da filha do casal foi revelado em junho de 2020. Diversos artistas responderam à publicação de Tiago, parabenizando o casal. "Parabéns Titi e Daiana bem vinda Lua", escreveu o diretor Boninho. "Que a linda e abençoada Lua ilumine com mais amor e alegrias a vida de vocês", desejou a apresentadora Ana Furtado.

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