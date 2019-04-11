Home
>
Famosos
>
The Voice Kids: Jeremias Reis recebe apoio de artistas capixabas

The Voice Kids: Jeremias Reis recebe apoio de artistas capixabas

Alemão do Forró, Amaro Lima e Renato Casanova fazem corrente para ajudar o capixaba a ganhar o título do programa no próximo domingo (14). Saiba como ajudar