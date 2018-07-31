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The Rock presenteia seu dublê há 17 anos com carro: 'Um irmão'

Ator mostrou um vídeo do momento em que Tanoai Reed recebe o automóvel de surpresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 16:23

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 16:23

Momento em que Dwayne 'The Rock' Johnson presenteia dublê com carro Crédito: Instagram / @therock
O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, chamou atenção ao presentear o dublê que o acompanha nas filmagens desde o começo de sua carreira como ator, Tanoai Reed, com um carro.
"[Foram] 17 anos dando seu sangue e suor, é uma pequena amostra da minha consideração [...] Ao longo da minha carreira, meu dublê (e primo) Tanoai Reed quebrou múltiplos ossos, machucou tendões, torceu ligamentos e foi um f*** conquistando vários prêmios de Dublê do Ano", disse The Rock.
Para entregar o presente, ele simulou que estariam gravando um momento sobre os bastidores de gravações, com Dwayne relatando sobre quando o conheceu. Deixou um carro estacionado à frente da 'surpresa', e, após a câmera ser ligada, tirou-o de lá, deixando o presente de Tanoai à vista.
"Quando eu o vi, estava tipo, 'oh meu Deus, parece meu gêmeo!'. A verdade é que ele tem sido um parceiro incrível, um irmão pra mim. É uma honra, e gostaria de dizer, do fundo do meu coração, que eu te amo, te agradeço e... aproveite seu carro."
Ao receber o carro, Tanoai, que se recuperou de uma lesão recentemente, deu um forte abraço em Dwayne e ficou visivelmente emocionado.
The Rock também aproveitou para estender simbolicamente a homenagem a outros profissionais da área:
"Tanoai não representa somente nossa família e minha carreira, com seus implacáveis comprometimento e paixão. Ele também representa toda a comunidade de dublês de Hollywood, que é a verdadeira espinha dorsal de nosso negócio."
Confira o momento em que The Rock entrega o carro a seu dublê:

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