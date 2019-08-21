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Acabou o amor

Thaynara OG e cantor Gustavo Mioto terminam namoro após um ano

A youtuber não quer comentar o fim da relação

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 05:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 05:20
Crédito: Reprodução/Instagram
Chegou ao fim o namoro entre a influenciadora digital Thaynara OG, 27, e o cantor sertanejo Gustavo Mioto, 22. Ambos estavam juntos havia mais de um ano, mas o anúncio oficial de que eles namoravam aconteceu em setembro do ano passado.
Ambos pensavam em comemorar o primeiro ano de namoro com uma viagem romântica. Mas devido aos compromissos dele para gravação do novo DVD, em novembro, Gustavo Mioto estava disposto a adiar os planos. Porém, a ideia dele era encontrar Thaynara no último sábado (17) para conversar sobre isso. A relação terminou antes desse papo. A youtuber não quer comentar o fim da relação. 
Thay, que é formada em direito, ganhou popularidade há cerca de três anos por seus posts em redes sociais. Começou no Snapchat e foi para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Agora, também está no canal GNT.
Já Mioto é conhecido por sucessos como "Coladinha em Mim", que tem participação de Anitta, "Anti-Amor", que gravou com a dupla Jorge e Mateus, e "Impressionando os Anjos".
Durante o São João da Thay, evento que ela fez no Maranhão, Thaynara revelou que Gustavo Mioto havia feito uma música para ela para dizer que a amava. "Ele não tinha coragem de falar, mas tinha coragem de dizer cantando, então fez uma musiquinha. Não era uma música conhecida não, essa é só para mim", dizia ela, na época antes de celebrar o primeiro ano de namoro.

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