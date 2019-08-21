Thaynara OG e cantor Gustavo Mioto terminam namoro após um ano

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Thaynara OG, 27, e o cantor sertanejo Gustavo Mioto, 22. Ambos estavam juntos havia mais de um ano, mas o anúncio oficial de que eles namoravam aconteceu em setembro do ano passado. Chegou ao fim o namoro entre a influenciadora digital, 27, e o, 22. Ambos estavam juntos havia mais de um ano, mas o anúncio oficial de que elesaconteceu em setembro do ano passado.

Ambos pensavam em comemorar o primeiro ano de namoro com uma viagem romântica. Mas devido aos compromissos dele para gravação do novo DVD, em novembro, Gustavo Mioto estava disposto a adiar os planos. Porém, a ideia dele era encontrar Thaynara no último sábado (17) para conversar sobre isso. A relação terminou antes desse papo. A youtuber não quer comentar o fim da relação.

Thay, que é formada em direito, ganhou popularidade há cerca de três anos por seus posts em redes sociais. Começou no Snapchat e foi para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Agora, também está no canal GNT.

Já Mioto é conhecido por sucessos como "Coladinha em Mim", que tem participação de Anitta, "Anti-Amor", que gravou com a dupla Jorge e Mateus, e "Impressionando os Anjos".