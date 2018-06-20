Thammy Miranda posta foto nu com Andressa Ferreira na cama

Thammy Mirnada resolveu polemizar novamente. O filho transgênero de Gretchen postou uma foto ousada com a mulher, Andressa Ferreira, na cama. Na imagem, o casal aparece sem roupas se cobrindo apenas com um trafesseiro escrito: "Respeite as diferenças".

"O amor acontece quando deixamos a porta aberta para o NOVO. É a união de dois sentimentos, duas vidas. O amor não discrimina, ele ESCOLHE caráter, escolhe quem deseja ser feliz de verdade! Por isso, não viva de rótulos. Liberte-se!", escreveu Thammy na legenda da imagem, que faz parte de uma campanha publicitária para uma marca de almofadas com frases personalizadas.