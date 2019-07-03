'Tenho o esfíncter muito apertado', revela Adriane Galisteu

Adriane Galisteu fez uma revelação no mínimo curiosa em seu canal do YouTube. Em um vídeo titulado "O que fazer para não sentir dor na porta traseira?" ela conta sobre uma particularidade para a especialista em sexualidade Cátia Damasceno.
"Eu tenho o esfíncter muito apertado. Dá um Google aí para entender. Como é que eu faço para alargar? Dá o truque logo para a gente ficar tranquila", soltou a apresentadora.
Por definição, esfíncter é uma estrutura de músculos que contorna um orifício ou canal natural, que também é responsável por regular abertura ou fechamento.