'Tenho o esfíncter muito apertado', revela Adriane Galisteu

fez uma revelação no mínimo curiosa em seu canal do YouTube. Em um vídeo titulado "O que fazer para não sentir dor na porta traseira?" ela conta sobre uma particularidade para a especialista emCátia Damasceno.

"Eu tenho o esfíncter muito apertado. Dá um Google aí para entender. Como é que eu faço para alargar? Dá o truque logo para a gente ficar tranquila", soltou a apresentadora.