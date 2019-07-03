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'Tenho o esfíncter muito apertado', revela Adriane Galisteu

Apresentadora causou na web em um vídeo postado em seu próprio canal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2019 às 12:01

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 12:01

Crédito: Antonio Evaristo
Adriane Galisteu fez uma revelação no mínimo curiosa em seu canal do YouTube. Em um vídeo titulado "O que fazer para não sentir dor na porta traseira?" ela conta sobre uma particularidade para a especialista em sexualidade Cátia Damasceno. 
> Adriane Galisteu surge pelada em foto e choca fãs com corpão
"Eu tenho o esfíncter muito apertado. Dá um Google aí para entender. Como é que eu faço para alargar? Dá o truque logo para a gente ficar tranquila", soltou a apresentadora.
Por definição, esfíncter é uma estrutura de músculos que contorna um orifício ou canal natural, que também é responsável por regular abertura ou fechamento. 

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