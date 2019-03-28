Home
Tatá Werneck relembra 1ª aparição na TV, em programa da Xuxa, há 25 anos

'Ela me deu meu apelido de Tatá na TV, e por ela tenho muito amor', escreveu, em homenagem à apresentadora que faz aniversário nesta quarta-feira, 27