Tatá Werneck fica indecisa entre Julieta e Cora para nome de filha

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 36, não sabe qual nome dar à filha. Até então, Tatá, grávida de 33 semanas, havia decidido que o nome da filha com Rafa Vitti, 23, seria Cora Maria. Porém, agora parece que cogita mudar para Julieta.
Em foto publicada no Instagram, na qual aparece com a barriga bem saliente, Tatá recebeu inúmeros elogios. Dentre eles o de uma seguidora que desejou que Cora viesse com saúde. Em resposta, ela deixou claro a sua dúvida: "Não sei mais se é Cora. Agora cismei com Julieta".
Rapidamente a indecisão se alastrou pela rede social e causou muitos comentários, tanto de pessoas a favor do primeiro nome como de pessoas que preferiam o segundo.
Já no Twitter, a própria Tatá brincou com a junção de ambos. "Cora Maria Julieta, não?". Mais uma vez o debate se instaurou na página e Tatá começou a responder a alguns.
"Que tal Ana luz? Se for Julieta ela vai ter que ficar ouvindo piadinha com Romeu", escreveu uma internauta. "Quem é Romeu perto de Julieta", respondeu a artista.
A uma outra seguidora que criticou o nome triplo, Tatá respondeu: "Não consigo decidir. Não decido nem qual salgado vou comer quanto mais nome de filha".
Quando havia definido o nome Cora Maria, Tatá contou que quem tinha escolhido era Rafael Vitti, o pai. Na ocasião ela também confidenciou a seguidores que ela era mais adepta de Clara. Agora, porém, há um terceiro nome em pauta.