Tatá Werneck descobre que terá uma menina e mostra sua reação

A humorista Tata Werneck Crédito: Reprodução/Web

A apresentadora Tatá Werneck mostrou um vídeo com a sua reação ao descobrir que será mãe de uma menina nesta sexta-feira, 5. Segundo ela, o momento foi gravado para enviar ao seu noivo e pai da criança, o ator Rafael Vitti.

"Vem, meu amor! Vem, nossa menina! Vem ser livre! Quero te falar tudo que não ouvi. Vem pra que eu possa aprender a ensinar. E te escutar sempre. Te ver sendo como quiser ser será a maior alegria da minha vida!"

Tatá também contou a reação de Rafael Vitti ao saber da novidade: "Quando meu amor Rafael Vitti soube, ficou na mesma euforia e felicidade. Passado um tempo, achei ele pensativo e perguntei se estava tudo bem. Ele disse: 'agora entendo. O mundo é realmente mais difícil pras mulheres'. Te amo, meu amor!"

Tatá se mostrou surpresa e contou que, ao longo de sua vida, amigos e parentes afirmavam que ela seria mãe de um menino. "Eu não teria paciência pra cuidar de uma menina", chegou a pensar.

"Moral da história: nem sempre a maioria está certa. Nem sempre estamos certos. Suas convicções de anos podem estar prestes a serem quebradas se estiver disposto a aprender com as novidades", refletiu.

Confira a íntegra do texto publicado por Tatá Werneck e sua reação ao descobrir o sexo do bebê: