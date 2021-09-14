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Tanya Fear, atriz de 'Doctor Who', é encontrada viva após quatro dias desaparecida

Informação foi confirmada pela polícia de Los Angeles, segundo o Sky News
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 10:55

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:55

A atriz britânica Tanya Fear
A atriz britânica Tanya Fear Crédito: Instagram/tanyafear
Tanya Fear, 31, atriz britânica que interpreta a Dra. Jade McIntyre na série "Doctor Who" foi encontrada viva após passar quatro dias desaparecida. A artista foi vista pela última vez na quinta-feira (9) quando saía do seu show de stand-up no Hollywood Bowl, em Los Angeles, Estados Unidos.
Segundo informação da polícia local, a atriz está segura com a família, mas não deu mais detalhes sobre o caso.
Amigos e familiares de Fear se mobilizaram em redes sociais e criaram perfis com a hastag #FindTanyaFear. Informaram que ela vestia uma blusa marrom de mangas curtas, gola e botões e uma calça xadrez escuro.
Além da série de ficção científica, Tanya Fear participou do elenco dos filmes 'Kick-Ass2' e 'A Moving Image'.

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