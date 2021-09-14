Tanya Fear, atriz de 'Doctor Who', é encontrada viva após quatro dias desaparecida

A atriz britânica Tanya Fear Crédito: Instagram/tanyafear

Tanya Fear, 31, atriz britânica que interpreta a Dra. Jade McIntyre na série "Doctor Who" foi encontrada viva após passar quatro dias desaparecida. A artista foi vista pela última vez na quinta-feira (9) quando saía do seu show de stand-up no Hollywood Bowl, em Los Angeles, Estados Unidos.

Segundo informação da polícia local, a atriz está segura com a família, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

Amigos e familiares de Fear se mobilizaram em redes sociais e criaram perfis com a hastag #FindTanyaFear. Informaram que ela vestia uma blusa marrom de mangas curtas, gola e botões e uma calça xadrez escuro.