Mulheres acusam Marcelo Bimbi, ex-de Nicole Bahls, de assédio

Nicole Bahls e o ex-marido, Marcelo Bimbi Crédito: Reprodução/Instagram @marcelobimbioficial

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, é acusado por seis mulheres de assédio moral. A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias, que noticiou o primeiro caso da influencer Larissa Marassi, na segunda-feira (13). As demais vítimas teriam entrado em contato com a jovem de 26 anos para também relatar o que sofreram, diz o jornalista do Metrópoles.

No caso da estudante de medicina e influenciadora, Bimbi a ofendeu após ela deixá-lo numa festa, no Paraguai, para pegar carona com os amigos de avião para voltar para casa, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

"Como assim você vai abandonar a gente. Ah só porque os caras têm avião? Na próxima vez vou ter que vir de jatinho para ficar com você, então? E aí eu falei: 'Não! Eles são meus amigos. E não é porque tem avião ou deixa de ter. Eu nem te conheço. E aí ele continuou: 'ah, você é dessas, então? Bom saber. Ó o tipo da menina. Quanto é essa passagem? Eu compro para você ficar'", contou Larissa em depoimento.

A estudante de medicina e influencer Larissa Marassi Crédito: Reprodução/Instagram

Ao receber esta resposta, Larissa saiu de perto do modelo, que começou a mandar mensagem para a moça: “Vou arrumar um avião. Aí você fica comigo”, escreveu o modelo, que depois foi até o camarote onde a moça estava e ameaçou processá-la.

"Fui julgada como puta, interesseira, pelo simples fato de não querer ficar com um cara que não tinha um conteúdo nenhum", disse a jovem em desabafo pelos seus stories do Instagram. Ela também foi à delegacia da mulher de Foz do Iguaçu prestar uma queixa oficial contra o modelo.

O relato de Larissa chamou atenção de outras mulheres que também sofreram ofensas de Bimbi. O colunista Leo Dias teve acesso às mensagens que a estudante recebeu no Instagram.

Foram mais de 20 mensagens de mulheres que reportartando sobre o tipo de abordagem do empresário. “Ele é um babaca! Fez a mesma coisa comigo lá no After Sunset (balada do Paraguai) uma semana atrás", disse uma das mulheres, que não quiseram se identificar.

O modelo Marcelo Bimbi se defendeu por meio de uma publicação em seu Instagram, negando todas as acusações.

“Marcelo Bambi, vem à público, em conjunto com seu advogado, em razão das matérias publicadas em diversos meios de comunicação contra a sua pessoa, que narram depoimento da senhora Larissa Marassi, prestar os seguintes esclarecimentos à imprensa.

Que nunca assediou, menosprezou, ofendeu ou julgou, de nenhuma forma, a pessoa denominada Larissa Marassi! Como falsa e pejorativamente lhe difamou a senhora Larissa, e transcrito nas matérias publicadas.

Que irá tomar as medidas judiciais cabíveis, tanto na esfera cível quando na criminal contra a influencer Larissa Marassi, em razão da injustiça difamação que vem sofrendo do episodio narrado que, desde já afirma, não ocorreu!

Que todo o ocorrido foi presenciado e testemunhado por diversas pessoas quer servirão como testemunhas nos processos que irão ser insaturados.