Britto Jr fala da saída de Mion da Record e acusa diretor de assédio

O apresentador Britto Jr. Crédito: Instagram/@brittojr

Fora da Record desde 2016, Britto Jr. causou nas redes sociais, neste domingo (15) ao comentar a saída de Marcos Mion da emissora e atacar o diretor Rodrigo Carelli, responsável pelo núcleo de realities da RecordTV. A fala começou ao compartilhar um elogio sobre seu desempenho quando apresentou "A Fazenda" durante sete edições.

"Grato! Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo", publicou no Twitter.

Grato! Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo. https://t.co/LB5JS6O70x — Britto Jr. (@brittojr) August 16, 2021

Na sequência outro seguidor questionou se a emissora teve que escolher entre Mion e o diretor. "A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão da Careli, que, todos sabem, é um m*rda", respondeu Britto, que hoje tem um canal no YouTube.

Não. A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão da Careli, que, todos sabem, é um merda. — Britto Jr. (@brittojr) August 16, 2021

Em resposta, o seguidor entende que Carelli é quem toma as decisões e Britto Jr. responde: "Não, ele põe os amigos dos pastores e se sobrar vaga, põe seus amigos íntimos, que ele quer assediar".

Não, ele põe os amigos dos pastores e se sobrar vaga, põe seus amigos íntimos, que ele quer assediar. — Britto Jr. (@brittojr) August 16, 2021