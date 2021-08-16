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Polêmica

Britto Jr fala da saída de Mion da Record e acusa diretor de assédio

Apresentador fez comentários durante troca de mensagens com seguidores em rede social

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:04
O apresentador Britto Jr.
O apresentador Britto Jr. Crédito: Instagram/@brittojr
Fora da Record desde 2016, Britto Jr. causou nas redes sociais, neste domingo (15) ao comentar a saída de Marcos Mion da emissora e atacar o diretor Rodrigo Carelli, responsável pelo núcleo de realities da RecordTV. A fala começou ao compartilhar um elogio sobre seu desempenho quando apresentou "A Fazenda" durante sete edições.
"Grato! Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo", publicou no Twitter.
Na sequência outro seguidor questionou se a emissora teve que escolher entre Mion e o diretor. "A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão da Careli, que, todos sabem, é um m*rda", respondeu Britto, que hoje tem um canal no YouTube.
Em resposta, o seguidor entende que Carelli é quem toma as decisões e Britto Jr. responde: "Não, ele põe os amigos dos pastores e se sobrar vaga, põe seus amigos íntimos, que ele quer assediar".
RecordTV e Rodrigo Carelli ainda não comentaram sobre as postagens do ex-funcionário da casa.

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