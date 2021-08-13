Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Marcos Mion chora no Encontro, diz estar 'surtando na Globo' e que dormiu de crachá

Apresentador faz sua primeira aparição pública na nova emissora

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2021 às 14:23
O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo
O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo Crédito: Divulgação/Multishow
O apresentador Marcos Mion, 42, diz que está "surtado de estar na Globo". Em primeira aparição na nova casa, ao lado de Fátima Bernardes no Encontro, Mion chorou na manhã desta sexta (13) e disse que realiza seu maior desejo na carreira.
"Realmente é um sonho realizado e não tenho vergonha. Não vou fingir costume. Apesar de ter 21 anos na TV, era mais que uma meta, era um sonho. Sonho é o que alimentamos constantemente no coração. Achei várias vezes que não era para mim e não iria acontecer", disse.
O apresentador comandará, a partir do dia 4 de setembro, o Caldeirão no lugar de Luciano Huck, que agora substituirá Faustão no Domingão a partir do dia seguinte.
"Passa um filme na minha cabeça de todos esses anos. Sou muito transparente. Ver as pessoas torcendo por mim é muito gratificante. Vale a pena ser honesto, acreditar em Deus e correr atrás do sonho", disse ele emocionado.
Luciano Huck, aliás, foi substituído por Mion na época em que comandava o programa H na Band. Agora, pela segunda vez, Mion terá esse encargo. Ambos já se falaram pelo telefone.
"Conheço ele há muitos anos. Agora novamente estou entrando no lugar dele. Espero levar a minha marca, leveza e brincadeira para esse horário", contou.
A chegada de Marcos Mion ao Projac, local onde ficam localizados os estúdios da Globo no Rio de Janeiro, tem sido muito emocionante. Ele costuma publicar tudo em seu Instagram.
"Nunca tinha pisado aqui. Realmente não imaginava como era o Projac, é muito impressionante. Eu dormi de crachá. O que mais me chamou a atenção foi o carinho das pessoas da Globo", emendou o apresentador que em 1999, aos 18 anos, participou na casa do seriado "Sandy & Junior". As gravações, porém, eram em Campinas, no interior de São Paulo.

Veja Também

Marcos Mion brinda com Boninho após contratação pela Globo

Marcos Mion assina com a Globo e irá comandar o 'Caldeirão'

Marcos Mion: "Ter microfone poderoso é dar voz ao meu filho"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão Marcos Mion
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados