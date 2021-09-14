"Advogata" de Danilo Gentili se casa com ela mesma e vai parar na imprensa internacional

Cris Galêra se casa com ela mesma e vira manchete de tabloide nos EUA Crédito: Davi Borges/ divulgação

Cris Galêra, conhecida como a Advogata do apresentador Danilo Gentili, foi parar nas manchetes internacionais. O motivo? A bela se casou com ela mesma.

"Fiz por amor próprio, estou me amando tanto que não consigo sentir algo por outra pessoa", explica a moça ao "New York Post", um dos maiores tabloides dos EUA.

Segundo Cris, ela foi decidida para a igreja e agora está influenciando outras mulheres. "Fui pra igreja bem decidida, me produzi toda e todo mundo ficou olhando porque eu não tinha noivo. As críticas não me atingem, estou feliz e realizada", disse ela, que foi de vestido branco e buquê.

A "advogata" explica que o motivo de tal atitude foram os problemas encontrados nos relacionamentos anteriores. "O mais divertido foi o sentimento de realização e orgulho de me casar… Não ficarei desapontada, não trairei minha confiança e me amarei acima de tudo".