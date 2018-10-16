Taís Araújo se espanta com nota zero de Lua Blanco no 'Popstar'

Um problema técnico no PopStar do último domingo, 14, deixou a apresentadora Taís Araújo tensa. A artista Lua Blanco havia se apresentado e aguardava a nota da sua performance de 10%, música da dupla Maiara e Maraisa. Na hora de exibir o resultado, porém, o placar indicava a nota do público como zero.
Ambas ficaram surpresas. Não é possível, disse Lua. Posteriormente, Taís corrigiu: Estamos consertando. Tivemos um problema técnico. A apresentadora ainda brincou que o público 'não havia assistido à apresentação' e chamou o intervalo. Na volta, o problema já havia sido solucionado e Lua recebeu 9,62 como nota do público.