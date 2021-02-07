"Tá ficando fácil de ganhar esse bagulho", diz Projota após saída de Lucas

Projota, participante do BBB 21 Crédito: Divulgação / Rede Globo

"Tá ficando fácil de ganhar esse bagulho", afirmou na manhã deste domingo (7), após cogitar sair do programa. O motivo é que os demais participantes estariam se mostrando "desequilibrados", enquanto ele mantém uma trajetória "reta".

Contudo, o participante teme que entre alguém para substituir o ator (a Globo já confirmou que isso não acontecerá, mas a informação não foi dada dentro da casa). "Se entrar, eu vou para casa", afirmou. "Não tem nada para fazer aqui, não."

Ele repetiu o argumento que havia sido dado por Rodolffo mais cedo de que alguém com informações de fora poderia ter vantagem no jogo. "Ano passado entrou com a Casa de Vidro", lembrou.

Lucas pediu para sair do programa na manhã deste domingo (7). O anúncio foi feito aos participantes pouco tempo depois. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", limitou-se a explicar a produção dentro da casa.

O participante foi perseguido por diversos participantes da casa. O próprio Projota, que foi apontado como ídolo por Lucas, chegou a armar um plano para que ele não escapasse do paredão.

O rapper também cogitou sair do programa, assim como Karol Conká e Fiuk. "Queria tanto estar na minha casa, queria tanto não ter vindo para cá", declarou o rapper.