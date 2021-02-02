Ex-Fazenda, Denise Rocha detona Projota no "BBB 21": "Safado"

A ex-Fazenda e advogada Denise Rocha Crédito: Reprodução/Instagram @deniserocha.oficial

Denise Rocha, que foi a vice-campeã de A Fazenda 6, decidiu ir à web para detonar Projota, que atualmente participa do " BBB 21 ".

Em suas redes sociais, a advogada soltou que o cantor está "se fazendo de santo" e que, na vida real, ele não respeita a própria esposa.

"Projota se fazendo de Santo e família no BBB, de santo não tem nada. É safado, dá em cima e não respeita a esposa. Pronto, falo mesmo", escreveu Denise, pelo Twitter.

Projota é casado desde 2019 com Tâmara Contro. O casal tem uma filha de 11 meses de idade, a pequena Marieva.

A ex-assessora parlamentar Denise Rocha, que também já foi conhecida pelo apelido de "Furacão da CPI", já foi capa da Playboy e atuou como modelo, mas hoje atua como advogada e empresária.