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Ex-Fazenda, Denise Rocha detona Projota no "BBB 21": "Safado"

Ex-assessora parlamentar disse que o cantor, que está no reality da Globo, não respeita a família e está "se fazendo de santo" em frente às câmeras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 10:03

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 10:03

A ex-Fazenda e advogada Denise Rocha
A ex-Fazenda e advogada Denise Rocha Crédito: Reprodução/Instagram @deniserocha.oficial
Denise Rocha, que foi a vice-campeã de A Fazenda 6, decidiu ir à web para detonar Projota, que atualmente participa do "BBB 21". 
Em suas redes sociais, a advogada soltou que o cantor está "se fazendo de santo" e que, na vida real, ele não respeita a própria esposa. 
"Projota se fazendo de Santo e família no BBB, de santo não tem nada. É safado, dá em cima e não respeita a esposa. Pronto, falo mesmo", escreveu Denise, pelo Twitter. 

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Projota é casado desde 2019 com Tâmara Contro. O casal tem uma filha de 11 meses de idade, a pequena Marieva. 
A ex-assessora parlamentar Denise Rocha, que também já foi conhecida pelo apelido de "Furacão da CPI", já foi capa da Playboy e atuou como modelo, mas hoje atua como advogada e empresária. 

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